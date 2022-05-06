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30 самых остроумных табличек и надписей из «Симпсонов»

30 самых остроумных табличек и надписей из «Симпсонов»

За годы существования сериала «Симпсоны» его создатели успели подарить нам тысячи отличных шуток, сотни остроумных выходок и пару десятков запоминающихся междометий.

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