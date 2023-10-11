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Субъекты УрФО укрепляют опыт межрегионального взаимодействия

Субъекты УрФО укрепляют опыт межрегионального взаимодействия

В Челябинске состоялся Форум Секретарей местных отделений «Единой России» трех регионов Урала По инициативе Уральского МКС партии, которым руководит депутат Госдумы Иван Квитка, состоялся второй этап Форума Секретарей местных отделений партии реготделений Курганской, Челябинской и Свердловской областей.

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