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Докатились: американские СМИ сравнивают Байдена с Ельциным и пишут о его «семейном политбюро»

Докатились: американские СМИ сравнивают Байдена с Ельциным и пишут о его «семейном политбюро»

Американский президент Джо Байден отказался выходить из предвыборной гонки несмотря на свой возраст, проблемы со здоровьем и советы и даже требования многочисленных критиков последних, провальных для нынешнего хозяина Белого дома дебатов с Дональдом Трампом.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Глядя на Байдена, я начинаю верить , что Путин всё-таки вмешивался в выборы президента в прошлый раз. Такого президента подарил США. И войны не надо. США он сами развалил. А что ещё будет!
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владимир рябченко
Дык и Клинтоны семьёй рулили... и Бабамки... и обе половинки тожить на кресло в овальном глаз клали...
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