По словам вице-премьера, суда движутся "в сторону восточного побережья Атлантического океана". Он уточнил, что поставка организована "при значительной поддержке Российского фонда прямых инвестиций" и основные объемы могут быть поставлены из ресурсов компании "Роснефть".