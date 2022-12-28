Не только о футболе

862 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лена Мисько
    Пеле обожал гитару. Король футбола написал более 500 песен. В детстве Пеле часто слушал укулеле, на котором бренчал...Умер Пеле, Роналд...
  • Лена Мисько
    16-летняя абсолютная чемпионка России по горным лыжам Александра Скороходова сменила гражданство и теперь будет высту...Умер Пеле, Роналд...
  • Лена Мисько
    ❗️«Крылья Советов» заработали «чистыми» на перепродаже воспитанников «Чертаново» 8,15 млн евро: самыми профитными тра...Умер Пеле, Роналд...

РФС отложил вопрос перехода в Азию, авария Большунова и Устюгова, Шмурнов против Овечкина, победы «МЮ» и «Челси», рекордный трипл-дабл Дончича и другие новости

РФС отложил вопрос перехода в Азию, авария Большунова и Устюгова, Шмурнов против Овечкина, победы «МЮ» и «Челси», рекордный трипл-дабл Дончича и другие новости

1. РФС перенес голосование по переходу в Азиатскую конфедерацию и планирует провести его до 31 декабря.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх