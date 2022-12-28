РФС отложил вопрос перехода в Азию, авария Большунова и Устюгова, Шмурнов против Овечкина, победы «МЮ» и «Челси», рекордный трипл-дабл Дончича и другие новости

1. РФС перенес голосование по переходу в Азиатскую конфедерацию и планирует провести его до 31 декабря.
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