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По Северо-Крымскому каналу в наливные водохранилища подадут около 100 млн куб. м воды

По Северо-Крымскому каналу в наливные водохранилища подадут около 100 млн куб. м воды

Заместитель полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе Кирилл Степанов рассказал, что власти планируют сохранить объем подачи воды в водохранилища Северо-Крымского канала на уровне 2022 года, или около 105 млн кубометров.

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