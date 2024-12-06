Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что Россия не хочет ни на кого нападать, но вынуждена защищаться, так как напали США.
"Это не наш выбор": Лавров объяснил, почему Россия вынуждена участвовать в конфликте
Комментарии
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TF
Tatyana Fedotova
И всё таки нужно говорить, но по другому. Нужно объяснить что из себя представляла Украина и как она образовалась. Нужно сделать этакий документальный, очень наглядный и очень короткий фильм. И этот фильм дать всем посмотреть и запустить в сеть, и может даже показывать в странах на стенах своего посольства. Люди должны увидеть. Лучше один раз увидеть, чем 200 раз услышать. Украина снимает ролики и показывает ужасы, которые как они утверждают творят русские и им верят. И про Бучу, и про мародёрство, и про изнасилования. Запад любит картинки и комиксы. Любит шутов и зрелищ. Украина это и демонстрирует. А наши объяснения никому там не нужны. Они не понимают слов. Им нужны картинки.
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12 час.
Samarium
Почему Россия в ответ на пиндосовскую агрессию не ведет с ней войну чужими руками, снабжая своим оружием и предоставляя своих специалистов, как это делают они ???
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10 час.
Игорь Кузнецов
Как я понимаю, об этом нам в ГСВГ (в то время) "комиссары-политруки" на занятьях (когда мы спали после дежурства) пытались объяснить - "мы не можем так, как они". Вопрос был - а как же "мировая революция"? Где эти "движущие массы пролетариата"? Примерно так, как в начале ВОВ многие наши граждане СССР удивлялись - против нас воюют пролетарии Германии... Хуситы это кто? Борцы с кем? Им предоставить "оружие и специалистов"? И потом что там будет, когда их главарям группировок, те же ЦРУ или Ми-6 заплатит? Опять в Сирии воевать?
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7 час.
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