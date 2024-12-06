"Это не наш выбор": Лавров объяснил, почему Россия вынуждена участвовать в конфликте

TF Tatyana Fedotova И всё таки нужно говорить, но по другому. Нужно объяснить что из себя представляла Украина и как она образовалась. Нужно сделать этакий документальный, очень наглядный и очень короткий фильм. И этот фильм дать всем посмотреть и запустить в сеть, и может даже показывать в странах на стенах своего посольства. Люди должны увидеть. Лучше один раз увидеть, чем 200 раз услышать. Украина снимает ролики и показывает ужасы, которые как они утверждают творят русские и им верят. И про Бучу, и про мародёрство, и про изнасилования. Запад любит картинки и комиксы. Любит шутов и зрелищ. Украина это и демонстрирует. А наши объяснения никому там не нужны. Они не понимают слов. Им нужны картинки.

Samarium Почему Россия в ответ на пиндосовскую агрессию не ведет с ней войну чужими руками, снабжая своим оружием и предоставляя своих специалистов, как это делают они ???