Политнавигатор Запад цинично смотрит, как русские ракеты уничтожают ВСУ и не предлагает помощь, если его сильно об этом не упрашивать.
В Киеве возмущаются: Израилю – всё, а нам – «приложите подорожник, пройдёт»
Комментарии
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andrei pavlov
так по медицинским показаниям в Израиле кирдык а на У.... ЛЕГКИЕ ЦАРАПИНЫ.
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8 час.
виктор матвеев
Украина рылом не вышла, противное, злобное, поросячье.
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6 час.
И
Искандер
Можно подумать, из-за "кошерности" у Израиля НЕ гнусно-паскудное свиное рыло. Ту же Сару Нетаньяху вспомнить. Хотя... Некоторые хрюшки бывают симпатичны.
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45 мин.
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