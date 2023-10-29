Когда на кухне не развернуться: полезные советы по хранению для маленькой и тесной кухни

Ольга Ушакова

А можно и выдвижную плату из пространства одного из напольных шкафов. Очень удобно и перекусить за ним и, при необходимости оспользовать, как дополнительную поверхность. Вот стульчик раскладной удобно на кухне иметь. Или стол откладной. А вот островок, хоть маленький хоть большой на наших кухонках 5, 5 кв м не разместить!!