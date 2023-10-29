Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Когда на кухне не развернуться: полезные советы по хранению для маленькой и тесной кухни

Когда на кухне не развернуться: полезные советы по хранению для маленькой и тесной кухни

Разместить все необходимое на маленькой кухне — та еще задача! К сожалению, чаще всего на маленькой кухне царит хаос: заставленные столешницы, на которых сложно найти место даже для разделочной доски, обилие бытовой техники, большая часть которой используется в лучшем случае раз в месяц.

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Комментарии
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Ольга Ушакова
А можно и выдвижную плату из пространства одного из напольных шкафов. Очень удобно и перекусить за ним и, при необходимости оспользовать, как дополнительную поверхность. Вот стульчик раскладной удобно на кухне иметь. Или стол откладной. А вот островок, хоть маленький хоть большой на наших кухонках 5, 5 кв м не разместить!!
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