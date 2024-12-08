Украинские войска за сутки 6 раз обстреляли территорию ДНР

Шесть раз за прошедшие сутки обстреляли Донецкую Народную Республику украинские войска, сообщает 9 декабря пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале ведомства.