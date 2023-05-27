Федеральное агентство новостей №1

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Напавшие на российский корабль «Иван Хурс» беспилотники были запущены из центра ВМФ, открытого США в Очакове

Напавшие на российский корабль «Иван Хурс» беспилотники были запущены из центра ВМФ, открытого США в Очакове

Попытка атаки на российский корабль-разведчик «Иван Хурс» производилось с помощью беспилотных катеров, запущенных их оперативного центра ВМФ, открытого в Очакове при помощи США в 2018 году.

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