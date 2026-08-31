УФСБ: Мать подростка заплатит 100 тыс. рублей за ложный теракт

На Камчатке мать 14-летнего подростка обязана выплатить 100 тыс. рублей за ложные сведения о теракте.
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