Константин Богомолов впервые поставит спектакль на сцене театра Вахтангова

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Премьера спектакля Константина Богомолова "Волшебная гора" по одноименному философскому роману немецкого автора XIX-XX веков Томаса Манна запланирована в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова на 27 марта 2027 года.
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