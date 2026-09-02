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ТАСС

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Константин Богомолов впервые поставит спектакль на сцене театра Вахтангова

Константин Богомолов впервые поставит спектакль на сцене театра Вахтангова

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Премьера спектакля Константина Богомолова "Волшебная гора" по одноименному философскому роману немецкого автора XIX-XX веков Томаса Манна запланирована в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова на 27 марта 2027 года.

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