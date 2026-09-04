В ГД предложили отменить требование об учете домашней птицы

ТАСС Егор Алеев/ТАСС Необходимо снабдить личные подсобные хозяйства семей с низкими доходами кормами и ветеринарными препаратами, отметил депутат Госдумы Юрий Григорьев ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ОА Тайна визита Рэтк...
- Перед нами целая ...
- Тайна визита Рэтк...
Ум бывает ограничен, а глупость депутатов беспредельна!
значит ,у Думы "предложение" по отмене "требования" правительства,а за "требование" самодура в правительстве кто-то ответил?Назовите имена авторов,кто принял и поддержал!Страна должна знать своих антигероев тоже..
уже румыны здесь?
faptul ca are omul 10 pasari este problema unei tarii...???.... ce gandire bolnava.... sa aiba 100 si tara sa mearga bine.... sa aiba din ce traii....
а чем им заниматься еще во время войны этоже гос проблема доходы мишустина голиковой иванова не проблема 10 кур у колхозника вот гос проблема
Разница?