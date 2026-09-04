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В ГД предложили отменить требование об учете домашней птицы

В ГД предложили отменить требование об учете домашней птицы

ТАСС Егор Алеев/ТАСС Необходимо снабдить личные подсобные хозяйства семей с низкими доходами кормами и ветеринарными препаратами, отметил депутат Госдумы Юрий Григорьев ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября.

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C Major

значит ,у Думы "предложение" по отмене "требования" правительства,а за "требование" самодура в правительстве кто-то ответил?Назовите имена авторов,кто принял и поддержал!Страна должна знать своих антигероев тоже..