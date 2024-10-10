В МИД раскрыли отсутствие реакции Запада на пытки пленных украинскими военными

Запад игнорирует пытки военнопленных бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за политики. Об этом заявил директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Григорий Лукьянцев, передает РИА Новости.
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