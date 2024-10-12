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Кубок легенд. Казанское «Динамо» и «Ленинградка» сыграют в финале, московское «Динамо» встретится с «Локомотивом» в матче за 3-е место

Кубок легенд Женщины Финал  Динамо-Ак-Барс – Ленинградка – 19:30   Матч за 3-е место  Динамо Москва – Локомотив – 16:30   ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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