Илья Воробьев – журналистам: «Хартли умеет красиво говорить. Что же вы все ведетесь на него?»

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Илья Воробьев считает, что журналисты ведутся на красивые речи Боба Хартли. Главный тренер «Металлурга» ответил на вопросы после поражения от «Авангарда» (1:5) в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина (3-3).