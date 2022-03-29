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Илья Воробьев – журналистам: «Хартли умеет красиво говорить. Что же вы все ведетесь на него?»

Илья Воробьев считает, что журналисты ведутся на красивые речи Боба Хартли. Главный тренер «Металлурга» ответил на вопросы после поражения от «Авангарда» (1:5) в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина (3-3).

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