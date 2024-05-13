Торги долларом на Мосбирже в апреле сократились до минимума за 2,5 года

В апреле суммарный объем торгов основными валютами относительно рубля в режимах торгов «сегодня» и «завтра» составил 6,7 трлн рублей, что на 6% ниже показателя июля и является минимальным результатом с января, подсчитал “Коммерсантъ», основываясь на данных Мосбиржи.