Британская армия испытывает камуфлированных лошадей для использования на поле боя

Британская армия тестирует возможность использования лошадей в современных боевых условиях. Военнослужащие конного полка дворцовой кавалерии на полигоне в Хэмпшире отрабатывали разведку верхом, скрытное передвижение по сложной местности, маскировку, снабжение и уход за животными.
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