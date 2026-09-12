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Русская весна

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Британская армия испытывает камуфлированных лошадей для использования на поле боя

Британская армия испытывает камуфлированных лошадей для использования на поле боя

Британская армия тестирует возможность использования лошадей в современных боевых условиях. Военнослужащие конного полка дворцовой кавалерии на полигоне в Хэмпшире отрабатывали разведку верхом, скрытное передвижение по сложной местности, маскировку, снабжение и уход за животными.

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