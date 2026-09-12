Британская армия испытывает камуфлированных лошадей для использования на поле боя

Британская армия тестирует возможность использования лошадей в современных боевых условиях. Военнослужащие конного полка дворцовой кавалерии на полигоне в Хэмпшире отрабатывали разведку верхом, скрытное передвижение по сложной местности, маскировку, снабжение и уход за животными.