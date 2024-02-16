Американцы теряют уверенность в Байдене как в президенте

ВАШИНГТОН, 16 февраля, ФедералПресс. Большинство американцев не уверены, что президент Соединенных Штатов Джо Байден способен выполнять роль главы государства, свидетельствуют данные опроса, проведенного Монмутским университетом.
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