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Богословская — о письме легкоатлетов в ООН и МОК: с 2015-го их права последовательно нарушаются

Богословская — о письме легкоатлетов в ООН и МОК: с 2015-го их права последовательно нарушаются

Серебряный призёр Олимпиады-1992 в эстафете 4×100 м Ольга Богословская отреагировала на письмо российских легкоатлетов в ООН и МОК с призывом отменить запрет World Athletics на их участие в международных турнирах.

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