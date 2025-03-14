Новая «буферная зона»: 5 тыс. полицейских из Европы потребуют от русских штурмовиков предъявить паспорт на ЛБС

Женева предложила свой план «мирного урегулирования» Дмитрий Родионов Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press Материал комментируют: Александр Аверин Дмитрий Ежов Иван Мезюхо Эксперты Женевского центра политики безопасности предложили план для прекращения огня на Украине, сообщает New York Times.
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