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Первый междугородний полет совершило беспилотное аэротакси в Китае

Первый междугородний полет совершило беспилотное аэротакси в Китае

Полет проходил между Шэньчжэнем и Чжухаем.Первый междугородний полет совершило беспилотное аэротакси компании AutoFlight в Китае, полет проходил между Шэньчжэнем и Чжухаем, разделенными широкой дельтой Жемчужной реки.

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