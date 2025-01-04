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Мадридский «Реал» стал первым клубом в истории испанского футбола, набравшим 5000 очков в Ла Лиге

Мадридский «Реал» стал первым клубом в истории испанского футбола, набравшим 5000 очков в Ла Лиге

«Реал» обыграл «Валенсию» в перенесенном матче 12-го тура Ла Лиги со счетом 2:1.«Реал» обыграл «Валенсию» в перенесенном матче 12-го тура Ла Лиги со счетом 2:1.

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