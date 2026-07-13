ГК «Дело» и NC Logistic запустили первый в России ветеринарный хаб полного цикла для лекарственных препаратов и кормов

Мультимодальный транспортный оператор Рускон (входит в Группу компаний «Дело») и 3PL-оператор NC Logistic открыли первый в России многофункциональный ветеринарный хаб, предоставляющий полный комплекс логистических и таможенных услуг участникам рынка ветеринарных препаратов и кормов.
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