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В Госдуме назвали «Отца-героя» 31 ребенка похотливым самцом

В Госдуме назвали «Отца-героя» 31 ребенка похотливым самцом

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина назвала похотливым самцом награжденного орденом «Отец-герой» председателя Совета депутатов Колтушей в Ленинградской области Эдуарда Чирко, имеющего 31 ребенка от разных женщин.

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