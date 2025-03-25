Капремонт путепровода на Батарейной в Иркутске: армирование швов завершено

На путепроводе на станции Батарейной в рамках капитального ремонта, проводимого МУП «Служба эксплуатации мостов», завершено армирование швов и карнизных блоков на пролетных строениях, установленных в начале марта.
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