ФАС рассмотрит предложения о запрете прямых продаж автомобилей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассмотрит целесообразность включения предложений ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) по вопросу запрета прямых продаж автомобилей населению напрямую от производителей или дистрибьюторов в Национальный план развития конкуренции, сообщили в пресс-службе ведомства.
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