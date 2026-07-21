Семейные экомероприятия стартуют в Перми с 21 июля

Визит-центры «Егошиха» и «Горки» приглашают жителей Перми на семейные мероприятия. Сегодня, 21 июля, в 11:00 в визит-центре «Егошиха» состоится экскурсия «С чего начиналась Пермь» (6+), посвященная истории основания города.