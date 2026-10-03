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Энтузиаст решил проблему нагрева RTX 5090 радикально — он добавил еще два разъема питания

Энтузиаст решил проблему нагрева RTX 5090 радикально — он добавил еще два разъема питания

Теперь видеокарта получает питание как по 16-контактному разъему, так и по двум 8-контактным Энтузиаст придумал необычный способ снизить нагрузку на 16-контактный разъем питания GeForce RTX 5090.

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