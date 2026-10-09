Сентябрь-2026 в Петербурге вошел в топ-15 самых теплых в истории

Сентябрь 2026 года в Петербурге занял пятнадцатое место среди самых теплых за всю историю метеонаблюдений, а в целом по России стал вторым, уступив лишь сентябрю 2020 года.
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