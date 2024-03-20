Армения в русофобском угаре сделала Баку деловое предложение: Так Алиев ещё не смеялся

Премьер Пашинян признал, что руководство Азербайджана не согласилось подписать договор о ненападенииПремьер-министр Армении 19 марта заявил, что готов урегулировать отношения с Азербайджаном на основе 3 принципов.
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