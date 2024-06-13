Российские конструкторы разработали новый компактный пулемет ПКZ

Российские конструкторы разработали 7,62-миллиметровый компактный пулемет ПКZ. По словам разработчиков из пермского конструкторского бюро «Лаби», он будет востребован там, где бойцам приходится вести бой в стесненных условиях.
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