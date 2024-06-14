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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Руна» и «Минск» не сыграют в новом сезоне Лиги ВТБ. 12 клубов проведут регулярный чемпионат в 4 круга

Сегодня в Москве состоялся совет Лиги, в котором приняли участие руководство турнира, представители клубов-участников и члены федераций играющих стран.

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