«Ставки все выше»: Симоньян сообщила о падении дрона напротив ее «родового дома»

Главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила в своем Telegram-канале о падении ударного беспилотника рядом с ее «родовым домом в Адлере», где до сих пор живут ее родственники.
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