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От Запорожья до Львова: российские ракеты вновь ударили по украинской энергетике

От Запорожья до Львова: российские ракеты вновь ударили по украинской энергетике

Сегодня ночью российская армия нанесла очередной ракетно-дроновый удар по Украине. Как сообщают Воздушные силы ВСУ, имел место «ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины» ракетами воздушного, морского, наземного базирования и ударными БПЛА типа «Shahed».

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