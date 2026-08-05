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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гасилин о Пруцеве: «Спартаку» нужно его оставлять, чтобы претендовать на титулы в этом сезоне»

Руководитель «Банки», экс-форвард «Зенита» Алексей Гасилин считает, что «Спартаку» следует сохранить полузащитника Данила Пруцева, чтобы претендовать на титулы в текущем сезоне.

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