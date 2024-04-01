Музей истории ГУЛАГа представит выставку «Дело врачей»

В Музее истории ГУЛАГа 4 апреля откроется выставка «Дело врачей», передает пресс-служба учреждения. Сообщается, что проект стал победителем Четвертого конкурса музейно-выставочных грантов Российского еврейского конгресса (РЕК).
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