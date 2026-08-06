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5 причин провести уикенд на фестивале «Эмбер Фест» в кинопарке «Москино»

5 причин провести уикенд на фестивале «Эмбер Фест» в кинопарке «Москино»

15 и 16 августа в кинопарке «Москино» пройдет музыкально-гастрономический фестиваль «Эмбер Фест» Организаторы вдохновились эстетикой кинематографичного загородного отдыха и создают пространство с интерактивными зонами, мастер-классами и сценой под открытым небом.

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