5 причин провести уикенд на фестивале «Эмбер Фест» в кинопарке «Москино»

15 и 16 августа в кинопарке «Москино» пройдет музыкально-гастрономический фестиваль «Эмбер Фест» Организаторы вдохновились эстетикой кинематографичного загородного отдыха и создают пространство с интерактивными зонами, мастер-классами и сценой под открытым небом.
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