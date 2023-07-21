Крымская газета

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Школьник из Ялты выиграл путевку в «Артек» и стал лучшим в этой смене

Школьник из Ялты выиграл путевку в «Артек» и стал лучшим в этой смене

Ученик Алупкинской школы №1 выиграл путёвку на «Время первых» в Артек и стал лучшим в этой смене. Как сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко, в лагерь Михаил Задерий отправился вместе с 90 победителями отборочного этапа со всей страны.

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