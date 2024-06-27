Город "Алых парусов": как Петербург подготовился к празднику выпускников

В Петербурге идут последние приготовления к главному празднику выпускников "Алые Паруса". На уникальной сцене на Дворцовой площади уже репетируют артисты, но даже им не раскрыли всех секретов, которые ждут зрителей.
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