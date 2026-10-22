Суд Донецкой Народной Республики вынес приговор гражданину Канады Инсо Джону, назначив ему 14 лет лишения свободы в колонии.
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Если наёмников не стрелять, то они будут размножаться и дальше убивать наших парней. Пример с бандеровцами отпущенных в Стамбул ни о чём не говорит? Ещё с хрщёвской реабилитации всё было ясно, горбатого могила исправит