Эксперт объяснил, почему воюют Израиль и Палестина

С чего начался палестино-израильский конфликт? – Все началось еще в 1947 году, когда Организация Объединенных Наций (ООН) приняла решение создать на территории исторической Палестины два государства: Израиль и Палестину.
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