Ученые объяснили, что произойдет с организмом при отказе от сахара на неделю

С одной стороны, сахар является источником энергии и может помочь справиться со стрессом, но с другой – он является провокатором опасных заболеваний, особенно если потребляется в больших количествах на постоянной основе.
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