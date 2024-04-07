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Ученые объяснили, что произойдет с организмом при отказе от сахара на неделю

Ученые объяснили, что произойдет с организмом при отказе от сахара на неделю

С одной стороны, сахар является источником энергии и может помочь справиться со стрессом, но с другой – он является провокатором опасных заболеваний, особенно если потребляется в больших количествах на постоянной основе.

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