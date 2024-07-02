Вышел выбросить мусор и упал замертво 😱😱😱 Сегодня утром, 2 июля, замертво упал мужчина на пересечении улицы Крестьянской и пер.
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Вышел выбросить мусор и упал замертво 😱😱😱 Сегодня утром, 2 июля, замертво упал мужчина на пересечении улицы Крестьянской и пер.