Арестович ответил Данилову, обвинившему его в работе на спецслужбы РФ

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* ответил на обвинения секретаря СНБО Алексея Данилова в работе на спецслужбы России.
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