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Нужно положить под подушку яблоко: приметы на 1 ноября

Сегодня, 1 ноября  — Иванов день. Другое название праздника — Проводы осени. Соответственно, по старинным приметам и представлениям, с этого дня вступала в силу зима, делала первые шаги, которые проявляются в виде наступления морозов и снегопадов.

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