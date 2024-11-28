Жителей Архангельска приглашают на новогодние мастер-классы по росписи ёлочных игрушек

Создавать праздничное настроение своими руками научат художники в Музее изобразительных искусств.Архангельский Музей изобразительных искусств приглашает гостей на новогодние мастер-классы под руководством художников.
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