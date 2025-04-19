Маргарита Симоньян прокомментировала пасхальную инициативу Владимира Путина Истинные христиане не могут не одобрять объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие.
Симоньян объяснила решение Путина о пасхальном перемирии
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Любое перемирие с нацистами губительно для России. ВСУ не перестанут долбить ракетами и всяким другим оружием наши сёла и города. А ВС РФ будут молчать из-за идиотского приказа. Так что ли?
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15 час.
ШКИПЕР
История с мораторием на удары по энергообъектам так ничему выходит не научила верховную власть России ? Каклы весь этот месяц лупили по энергетическим объектам РФ , а мы соблюдали договор. Теперь ,что вы думаете каклы будут соблюдать пасхальное перемирие ?
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11 час.
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