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Симоньян объяснила решение Путина о пасхальном перемирии

Симоньян объяснила решение Путина о пасхальном перемирии

Маргарита Симоньян прокомментировала пасхальную инициативу Владимира Путина Истинные христиане не могут не одобрять объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Любое  перемирие  с нацистами губительно  для России. ВСУ  не перестанут  долбить ракетами  и  всяким  другим оружием  наши  сёла  и города. А  ВС  РФ  будут молчать из-за  идиотского приказа. Так что  ли?
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15 час.
ШКИПЕР
История с мораторием на удары по энергообъектам так ничему выходит не научила верховную власть России ? Каклы весь этот месяц лупили по энергетическим объектам РФ , а мы соблюдали договор. Теперь ,что вы думаете каклы будут соблюдать пасхальное перемирие ?
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11 час.
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