Симоньян объяснила решение Путина о пасхальном перемирии

Любое перемирие с нацистами губительно для России. ВСУ не перестанут долбить ракетами и всяким другим оружием наши сёла и города. А ВС РФ будут молчать из-за идиотского приказа. Так что ли?

ШКИПЕР

История с мораторием на удары по энергообъектам так ничему выходит не научила верховную власть России ? Каклы весь этот месяц лупили по энергетическим объектам РФ , а мы соблюдали договор. Теперь ,что вы думаете каклы будут соблюдать пасхальное перемирие ?