Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение: Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленнаго Тя Сына именуя: и Дух в виде голубине извествоваше словесе утверждение: явлейся, Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе.
С ПРАЗДНИКОМ КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ! С ПРАЗДНИКОМ БОГОЯВЛЕНИЯ!
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Ха-ха! Обряд именно крещения есть только в христианстве. Как мог еврей-иудей Иоанн КРЕСТИТЬ иудея Иисуса, когда самого христианства не было в помине? Ответ есть?
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21 час.
Андрей
ну вы балбес...
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16 час.
Владимир Алтайцев
Нет, это вы балбесы, коли не обладаете логикой. Докажите , что можно создать обряд ДО рождения любой религии
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13 час.
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