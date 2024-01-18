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С ПРАЗДНИКОМ КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ! С ПРАЗДНИКОМ БОГОЯВЛЕНИЯ!

С ПРАЗДНИКОМ КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ! С ПРАЗДНИКОМ БОГОЯВЛЕНИЯ!

Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение: Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленнаго Тя Сына именуя: и Дух в виде голубине извествоваше словесе утверждение: явлейся, Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Ха-ха!  Обряд именно крещения  есть только в христианстве. Как мог  еврей-иудей  Иоанн  КРЕСТИТЬ  иудея  Иисуса, когда  самого христианства  не  было в помине? Ответ  есть?
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21 час.
Андрей
ну вы балбес...
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16 час.
Владимир Алтайцев
Нет, это вы  балбесы, коли  не обладаете логикой. Докажите , что  можно создать обряд  ДО рождения  любой  религии
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13 час.

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